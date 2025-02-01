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Семь голов в матче "Баварии" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Февраля 2025 23:25
35
Семь голов в матче "Баварии" - ВИДЕО

Состоялось пять матчей 20-го тура немецкой бундеслиги.

İdman.biz сообщает, что лидер одержал очередную победу.

«Бавария» обыграла «Хольштайн» со счетом 4:3 в результативном матче. Гарри Кейн забил два гола и сыграл большую роль в победе.

«Боруссия Дортмунд» на выезде оказалась сильнее «Хайденхайма».

Немецкая Бундеслига
20-й тур
1 февраля

18:30 Бавария Мюнхен - Хольштайн Киль - 4:3

18:30 «Бохум» - «Фрайбург» - 0:1
18:30 Хайденхайм - Боруссия Д - 1:2
18:30 «Санкт-Паули» - «Аугсбург» - 1:1
18:30 Штутгарт - Боруссия М - 1:2
21:30 Унион Берлин - Лейпциг - 0:0

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Бавария

20

16

3

1

62-19

51

2

Байер

19

12

6

1

46-26

42

3

Айнтрахт

19

11

4

4

44-26

37

4

Лейпциг

20

9

6

5

34-29

33

5

Штутгарт

20

9

5

6

37-30

32

6

Майнц

20

9

4

7

33-24

31

7

Боруссия М

20

9

3

8

32-30

30

8

Вердер

20

8

6

6

34-36

30

9

Фрайбург

20

9

3

8

27-36

30

10

Боруссия Д

20

8

5

7

36-34

29

11

Вольфсбург

19

8

4

7

42-34

28

12

Аугсбург

20

7

5

8

24-35

26

13

Санкт-Паули

20

6

3

11

18-22

21

14

Унион Берлин

20

5

6

9

16-27

21

15

Хоффенхайм

19

4

6

9

25-37

18

16

Хайденхайм

20

4

2

14

25-42

14

17

Хольштайн

20

3

3

14

31-52

12

18

Бохум

20

2

4

14

17-44

10

İdman.biz

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