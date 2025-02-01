Семь голов в матче "Баварии" - ВИДЕО

Состоялось пять матчей 20-го тура немецкой бундеслиги.
İdman.biz сообщает, что лидер одержал очередную победу.
«Бавария» обыграла «Хольштайн» со счетом 4:3 в результативном матче. Гарри Кейн забил два гола и сыграл большую роль в победе.
«Боруссия Дортмунд» на выезде оказалась сильнее «Хайденхайма».
Немецкая Бундеслига
20-й тур
1 февраля
18:30 Бавария Мюнхен - Хольштайн Киль - 4:3
18:30 «Бохум» - «Фрайбург» - 0:1
18:30 Хайденхайм - Боруссия Д - 1:2
18:30 «Санкт-Паули» - «Аугсбург» - 1:1
18:30 Штутгарт - Боруссия М - 1:2
21:30 Унион Берлин - Лейпциг - 0:0
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Турнирная таблица.
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