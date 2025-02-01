Разгром в английской Премьер-лиге - 7:0! - ВИДЕО

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги по футболу «Ноттингем Форест» - «Брайтон».

Как сообщает İdman.biz, хозяева одержали разгромную победу со счетом 7:0.

Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 7:0. Голы забили Данк (в свои ворота, 12), Гиббс-Уайт (25), Вуд (32, 64, 69), Н. Уильямс (89), Силва (90+1).

После 24 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Брайтон» на девятом месте с 34 баллами.

Победу одержал и лидер "Ливерпуль".

Английская Премьер-Лига

24-й тур

1 февраля

16:30. Ноттингем Форест - Брайтон - 7:0

19:00. Борнмут - Ливерпуль - 0:2

19:00. Эвертон - Лестер - 4:0

19:00. Ипсвич - Саутгемптон - 1:2

19:00. Ньюкасл - Фулхэм - 1:2

21:30. Вулверхэмптон Уондерерс - Астон Вилла - 2:0

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56 2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47 4 Манчестер Сити 23 12 5 6 47-30 41 5 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41 6 Челси 23 11 7 5 45-30 40 7 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40 8 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37 9 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36 10 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34 11 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31 12 Манчестер Юнайтед 23 8 5 10 28-32 29 13 Кристал Пэлас 23 6 9 8 26-30 27 14 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27 15 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26 16 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24 17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19 18 Лестер 24 4 5 15 25-53 17 19 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16 20 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9

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