Разгром в английской Премьер-лиге - 7:0! - ВИДЕО

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги по футболу «Ноттингем Форест» - «Брайтон».
Как сообщает İdman.biz, хозяева одержали разгромную победу со счетом 7:0.
Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 7:0. Голы забили Данк (в свои ворота, 12), Гиббс-Уайт (25), Вуд (32, 64, 69), Н. Уильямс (89), Силва (90+1).
После 24 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Брайтон» на девятом месте с 34 баллами.
Победу одержал и лидер "Ливерпуль".
Английская Премьер-Лига
24-й тур
1 февраля
16:30. Ноттингем Форест - Брайтон - 7:0
19:00. Борнмут - Ливерпуль - 0:2
19:00. Эвертон - Лестер - 4:0
19:00. Ипсвич - Саутгемптон - 1:2
19:00. Ньюкасл - Фулхэм - 1:2
21:30. Вулверхэмптон Уондерерс - Астон Вилла - 2:0
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Турнирная таблица.
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