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Разгром в английской Премьер-лиге - 7:0! - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Февраля 2025 23:27
71
Разгром в английской Премьер-лиге - 7:0! - ВИДЕО

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги по футболу «Ноттингем Форест» - «Брайтон».

Как сообщает İdman.biz, хозяева одержали разгромную победу со счетом 7:0.

Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 7:0. Голы забили Данк (в свои ворота, 12), Гиббс-Уайт (25), Вуд (32, 64, 69), Н. Уильямс (89), Силва (90+1).

После 24 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Брайтон» на девятом месте с 34 баллами.

Победу одержал и лидер "Ливерпуль".

Английская Премьер-Лига
24-й тур
1 февраля

16:30. Ноттингем Форест - Брайтон - 7:0

19:00. Борнмут - Ливерпуль - 0:2

19:00. Эвертон - Лестер - 4:0
19:00. Ипсвич - Саутгемптон - 1:2
19:00. Ньюкасл - Фулхэм - 1:2

21:30. Вулверхэмптон Уондерерс - Астон Вилла - 2:0

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Ливерпуль

23

17

5

1

56-21

56

2

Арсенал

23

13

8

2

44-21

47

3

Ноттингем Форест

24

14

5

5

40-27

47

4

Манчестер Сити

23

12

5

6

47-30

41

5

Ньюкасл

24

12

5

7

42-29

41

6

Челси

23

11

7

5

45-30

40

7

Борнмут

24

11

7

6

41-28

40

8

Астон Вилла

24

10

7

7

34-37

37

9

Фулхэм

24

9

9

6

36-32

36

10

Брайтон

24

8

10

6

35-38

34

11

Брентфорд

23

9

4

10

42-40

31

12

Манчестер Юнайтед

23

8

5

10

28-32

29

13

Кристал Пэлас

23

6

9

8

26-30

27

14

Вест Хэм

23

7

6

10

28-44

27

15

Эвертон

23

6

8

9

23-28

26

16

Тоттенхэм

23

7

3

13

46-37

24

17

Вулверхэмптон

24

5

4

15

34-52

19

18

Лестер

24

4

5

15

25-53

17

19

Ипсвич

24

3

7

14

22-49

16

20

Саутгемптон

24

2

3

19

18-54

9

İdman.biz

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