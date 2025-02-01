Неймар не смог сдержать слез - ВИДЕО

Состоялась презентация известного бразильского футболиста Неймара после его возвращения в «Сантос» спустя 12 лет.

İdman.biz сообщает, что 32-летний нападающий не смог сдержать слез.

Бразильский футболист был тронут тем, что около 17 000 болельщиков скандировали его имя на переполненном стадионе «Урбано Калдейра».

Неймар будет зарабатывать в «Сантосе» около 166 000 долларов в месяц.

Отметим, что он выступал за основной состав «Сантоса» с 2009 по 2013 годы. За это время Неймар забил 136 голов и отдал 64 результативные передачи в 225 матчах во всех турнирах.

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