Проблемный топ АПЛ - фаворит Лиги Европы. Магию делают воспитанники

Завершили общий этап уверенной победой.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

«Манчестер Юнайтед» последние пару месяцев живёт в аду – поражение за поражением в АПЛ и место во второй половине турнирной таблицы. Зато в Лиге Европы манкунианцы чувствуют себя на порядок увереннее. Теперь «красные дьяволы» завершили групповой этап уверенной победой над ФКСБ (2:0).

Оттолкнулись ото дна

Постепенно дела налаживаются. Ещё недавно МЮ пробивал очередное дно. С начала декабря и по вторую половину января коллектив потерпел семь поражений, шесть из них – в чемпионате. Так, «Юнайтед» выпали из первой десятки, опускались на 14-е место и в определённый момент оказались в семи баллах от зоны вылета.

И только в новом году появились намёки на прогресс команды. В первых же матчах 2025 года предстояло сыграть с «Ливерпулем» в чемпионате и «Арсеналом» в Кубке. Тяжелейшие соперники, которые ведут чемпионскую гонку. «Юнайтед» считали стопроцентным аутсайдером, но в обоих случаях «красные дьяволы» удивили. С мерсисайдцами ничья, с «канонирами» – победа по пенальти. В последних же четырёх играх перед выездом к ФКСБ манкунианцы одержали три победы: разобрались с «Саутгемптоном», «Рейнджерс» и дожали «Фулхэм» в концовке.

Да, соперники, за исключением «Ливерпуля» и «Арсенала», были не самые статусные – а матч с более или менее равным соперником МЮ проиграл (1:3 от «Брайтона»), – но сейчас любая победа для «красных дьяволов» очень ценна. Аморим пошёл по тяжёлому пути и ввязался в перестройку по ходу сезона – регулярные поражения же разрушают уверенность футболистов в плане тренера.

На Лигу Европы особые планы - турнир необходим Амориму

В «Юнайтед» каждый тренер сталкивался с огромным давлением и сложностями в работе. Моуриньо воспитывал Погба и оставил после себя выжженную землю, Сульшер налаживал атмосферу и ходил по тонкому льду – давал результат, пока боссы активно искали именитого тренера. Эксперимент с Рангником изначально был обречён на провал, а тен Хаг разбирался с токсичными кейсами – Роналду, Санчо. Потом сам стал таким же – пока команда летела в пропасть, он не мог ничего сделать.

По тен Хагу можно сказать, что и доверие от руководства, о котором постоянно говорится, может никак не снимать давления. Чувствуешь, что несмотря на слова, поиски альтернативы ведутся – и любая ошибка может стать фатальной. С Аморимом то же самое. Его недавно назначили, руководство доверяет решениям португальца, с самого начала понятно – этим сезоном придётся пожертвовать. Но имидж клуба с огромной историей может в любой момент подтолкнуть боссов к новой рокировке. Как только что-то не понравится.

И ведь поражения в АПЛ, место в середине таблицы тянут на причину отставки. Рубену нужен аргумент в свою пользу – и Лига Европы подойдёт. МЮ уверенно прошёл по групповой стадии – ни одного поражения в восьми матчах, третье место в общей таблице, прямая путёвка в 1/8 финала. Правда, оценивать МЮ в этом турнире начнут только сейчас – когда пойдут равные по силе и амбициям соперники.

Новая роль для Майну - Кобби провёл топ-матч

Амориму было важно спокойно завершить групповой этап – для этого следовало обыгрывать ФКСБ (при определённых раскладах МЮ мог выпасть из первой восьмёрки).

Но португальский менеджер продолжил эксперименты с составом. Он старается разгрузить лидеров, поэтому на матчах ЛЕ либо задействует их частично, либо не задействует вообще. Снова остался на скамейке Угарте. Мануэль – основной выбор в пару с Майну в центре поля, но вторую еврокубковую игру кряду Аморим выпускает связку Фернандеш-Коллиер. И это несмотря на нелучшую игру против «Рейнджерс». Также на скамейке матч с ФКСБ начинали Амад Диалло и Алехандро Гарначо.

Кобби Майну всё же вышел с первых минут - но тренер выбрал ему новую роль. Англичанин играл ближе к атаке – на позиции инсайда. Новый функционал пришёлся в пору. Полузащитник не был привязан к определённой позиции и мог опускаться в глубину, открываясь под передачу. Физические данные позволяли быстро возвращаться в финальную треть, он и сам не стеснялся выходить на удар – уже за первые 18 минут хавбек дважды пробил по воротам.

Во втором тайме Кобби сделал разницу, поучаствовав в обоих мячах «Юнайтед». Сначала он открылся между защитниками под передачу на ход и прострелил на Далота. Потом на удар вывели самого Майну – он замкнул прострел от Алехандро Гарначо. Получается, выпускники академии МЮ принесли своему клубу прямую путёвку в 1/8 финала Лиги Европы.

Вовремя воспользовались ротацией - в АПЛ предстоят сложные матчи

Амориму не хватает исполнителей, которые бы отвечали его требованиям, чтобы проводить ротацию без сильной потери качества. Но она всё же необходима, чтобы у костяка оставались силы на чемпионат – именно на него стоит сейчас сделать упор. У Майну с Фернандешем полный матч, да и Диалло вышел на 45 минут – даже так часть нагрузки с Амада удалось снять. Плюс не тронули Угарте, дали остыть Йоро (он играл не лучшим образом).

Сейчас они все понадобятся. В ближайших турах предстоит сыграть с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом», обе команды дышат манкунианцам в спину – а ниже «красным дьяволам» опускать уже просто нельзя. В то же время не лучшим образом выглядят команды выше – осечками грешат и «Челси» с «Виллой», и «Брайтон», и «Фулхэм», и «Брентфорд». Отставание от топ-5 в 12 очков ещё возможно отыграть. Пока у «Юнайтед» есть шанс исправить положение.

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