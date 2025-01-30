"Галатасарай" хочет подписать Альваро Морату

Турецкая футбольная команда «Галатасарай» сделала трансферное предложение нападающему «Милана» Альваро Морате.

Как сообщает İdman.biz, информация об этом была опубликована в итальянской прессе.

Нападающий, перешедший летом из «Атлетико» в «Милан», может продолжить карьеру в Турции. «Галатасарай», который ищет нападающего, уже связался с Моратой. Сумма трансфера пока не разглашается.

Отметим, что в этом сезоне Альваро забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 25 матчах. У него контракт с «Миланом» до лета 2028 года.

İdman.biz