1 Февраля 2025
RU

Бывший президент клуба арестован за взяточничество

Мировой футбол
Новости
30 Января 2025 23:38
42
Бывший президент клуба арестован за взяточничество

Бывший генеральный директор одной из букмекерских компаний Сергей Анохин обвиняется в получении взятки в размере 60 миллионов рублей (1,04 миллиона манатов).

Как сообщает İdman.biz, 51-летний функционер был задержан правоохранительными органами.

Сообщается, что Анохин передал взятку представителю силовых структур.

С 2016 по 2022 год Анохин был вице-президентом Российского футбольного союза и членом Исполкома. Также он возглавлял Федерацию футбола Москвы (2013-2022) и футбольный клуб «Химки» (2020-2021).

İdman.biz

Новости по теме

Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО
15:18
Мировой футбол

Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО

IFFHS сформировал сборную континента U-20
Мората продолжит карьеру в "Галатасарае"
14:22
Мировой футбол

Мората продолжит карьеру в "Галатасарае"

В этом сезоне он забил шесть голов в 25 матчах во всех соревнованиях
Неймар не смог сдержать слез - ВИДЕО
13:53
Мировой футбол

Неймар не смог сдержать слез - ВИДЕО

Состоялась презентация известного бразильского футболиста
Лучшие бразильские футболисты - СПИСОК
12:06
Мировой футбол

Лучшие бразильские футболисты - СПИСОК

Список возглавляет трехкратный чемпион мира Пеле
РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов
10:12
Мировой футбол

РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов

Первые матчи состоятся 11-12 февраля, ответные - 18-19
Больше Роналду никто не побеждал
31 Января 22:58
Мировой футбол

Больше Роналду никто не побеждал

39-летний нападающий забил 786 голов в клубных турнирах и 135 за сборную Португалии

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы