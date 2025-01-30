Бывший президент клуба арестован за взяточничество

Бывший генеральный директор одной из букмекерских компаний Сергей Анохин обвиняется в получении взятки в размере 60 миллионов рублей (1,04 миллиона манатов).

Как сообщает İdman.biz, 51-летний функционер был задержан правоохранительными органами.

Сообщается, что Анохин передал взятку представителю силовых структур.

С 2016 по 2022 год Анохин был вице-президентом Российского футбольного союза и членом Исполкома. Также он возглавлял Федерацию футбола Москвы (2013-2022) и футбольный клуб «Химки» (2020-2021).

İdman.biz