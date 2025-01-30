Отчет тура Лиги чемпионов

Восьмой тур плей-офф Лиги чемпионов по футболу запомнился интересными статистическими показателями.

İdman.biz сообщает, что IFFHS подготовил отчет о рекордах, достижениях и примечательных фактах, зафиксированных в матчах дня.

29 января в Лиге чемпионов было забито 64 гола. Это второй самый результативный день в истории турнира. Если учесть период, когда турнир назывался Кубком чемпионов, то только в один день было забито больше голов. 16 сентября 1970 года было зафиксировано 66 голов.

В матче «Лилль» - «Фейеноорд» (6:1) гости стали первой командой в истории Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, забившей три автогола в одном матче.

Гернот Траунер («Фейеноорд») - первый игрок в истории турнира, забивший два автогола в одном матче.

«Фейеноорд», забив четыре автогола в текущем сезоне Лиги чемпионов, достиг показателя «Жироны». Обе команды забили наибольшее количество голов в собственные ворота за сезон. Предыдущим антирекордсменом был «Фенербахче» - три автогола в сезоне 2007/08.

«Фейеноорд» повторил антирекорд самого крупного поражения в истории Кубка чемпионов/Лиги чемпионов с разницей в пять голов. В 1965 году нидерландская команда проиграла «Реалу» со счетом 0:5.

«Фейеноорд» впервые в истории клуба пропустил шесть голов в еврокубковом матче.

«Лилль» впервые в истории в матче Кубка чемпионов/Лиги чемпионов забил шесть голов.

Сантьяго Хименес теперь третий по результативности бомбардир «Фейеноорда» в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов - семь голов. Его опережают Ван Ханегем (10) и Шёнмакер (восемь), а у Киндвалла и Томассона также по семь голов.

Хименес стал третьим мексиканским игроком, забившим пять голов в сезоне Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, после Уго Санчеса в сезоне 1988/89 и Хавьера Эрнандеса в сезоне 2015/16.

ПСЖ забил «Штутгарту» четыре гола (1:4). Второй раз в истории Лиги чемпионов две французских команды забили не менее четырех голов в один и тот же день. Восьмого декабря 2004 года «Лион» и «Монако» с одинаковым счетом 5:0 обыграли «Спарту» и «Депортиво» соответственно.

Усман Дембеле оформил хет-трик во второй раз в своей профессиональной карьере. Шестого марта 2016 года он отличился за «Ренн» в матче против «Нанта».

В пятый раз в Лиге чемпионов игрок ПСЖ оформил хет-трик. На данный момент по три гола в одном матче забили Златан Ибрагимович, Лайвин Курзава, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Интер» победил «Монако» со счетом 3:0. Итальянская команда стала первой, кто сохранил свои ворота сухими в шести домашних матчах подряд в Лиге чемпионов после «Атлетико Мадрид» в сентябре 2016 года.

«Интер» - первая итальянская команда, добившаяся такой серии после «Ювентуса» в сентябре 2005 года.

Лаутаро Мартинес сравнялся с рекордом Сандро Маццолы и стал лучшим бомбардиром «Интера» в Лиге чемпионов - 17 голов.

Лаутаро Мартинес - первый игрок, оформивший хет-трик за «Интер» в Лиге чемпионов после Самуэля Это'О (29 сентября 2010 года против «Вердера»).

В матче между «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» (0:1) представитель Швейцарии, средний возраст которого составил 24 года и 201 день, вышел с самым молодым стартовым составом в истории Лиги чемпионов.

Мюнхенская «Бавария» не проигрывает в 34 домашних матчах (32 победы, 2 ничьи) в групповом этапе Лиги чемпионов и чемпионате, обыграв братиславский «Слован» со счетом 3:1. Это самая длинная серия в истории соревнований. В период с 2009 по 2020 год у «Барселоны» была победная серия из 33 матчей.

Серж Гирасси, забивший в матче «Боруссии Дортмунд» против «Шахтера» (Донецк), забивал гол или отдавал голевую передачу в среднем каждую 51 минуту в Лиге чемпионов в этом сезоне (девять голов + две голевые передачи). Это больше, чем у любого игрока, который сыграл 300+ минут.

Гости, пропустившие два гола в матче «Динамо» З - «Милан» (2:1), пропустили 2+ мяча в двух матчах подряд в одном сезоне Лиги чемпионов. До этого и «Реал Мадрид» забил итальянцам два гола. В последний раз подобная серия у «Милана» была в сезоне 2011/12, когда было три таких встречи.

Итальянская команда, не сумевшая забить в матче «Ювентус» - «Бенфика» (0:2), в четвертый раз в текущем сезоне Лиги чемпионов ушла с поля без голов. Это повторение антирекорда туринской команды сезонов 2014/15 и 2003/04.

«Манчестер Сити», обыгравший «Брюгге» со счетом 3:1, не потерпел ни одного поражения в последних 35 домашних матчах Лиги чемпионов - 30 побед, пять ничьих. Только «Бавария» (43 игры с 1969 по 1991 год) и «Барселона» (38 игр с 2013 по 2020 год) имеют более длинную серию без поражений на домашнем поле.

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