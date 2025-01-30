Шансы "Олимпиакоса" попасть в восьмерку лучших составляют 39,2 процента - ФОТО

Азербайджанская футбольная команда «Карабах» сыграет с греческим «Олимпиакосом» матч Лиги Европы на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.

İdman.biz сообщает, что этот матч будет иметь особое значение для хозяев.

Команда из Пирея, последний победитель Лиги Европы, благодаря победе может избежать плей-офф, попав в «Топ-8». «Олимпиакос», занимающий 12-е место с 12 очками, отстает от восьмого места на два очка. Наряду с греками за место в восьмерке лучших поборются «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория Пльзень», «Рейнджерс», «АЗ Алкмар» и «Унион».

Известная аналитическая компания "Opta" оценила возможности команд накануне финального тура. Согласно исследованиям, у «Олимпиакоса» больше шансов попасть в «Топ-8». Пирейцы возглавляют список с 39,2%. Возможно, анализ основывался на неудачном сезоне «Карабаха» в Лиге Европы. Чемпион Азербайджана, набравший всего три очка, добился своей единственной победы в выездном матче в Норвегии. Стоит также отметить успешное выступление «Олимпиакоса» перед своими болельщиками. Хотя команда Хосе Луиса Мендилибара выиграла одну из трех игр в Пирее, две другие завершились вничью. Но и не стоит забывать, что в 2022 году в Пирее «Карабах» сумел победить своего соперника со счетом 3:0. Правда, сейчас команды находятся в совершенно иной ситуации, и повторить тот же результат перед греческими болельщиками будет непросто.

По рассчетам "Opta", у «Галатасарая» больше шансов после «Олимпиакоса» попасть в «Топ-8» - 37,6%. У ФКСБ, занимающего восьмое место перед финальным туром, шансы на выход в плей-офф составляют 31,2%, а у «Буде-Глимта» - 23,6%.

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