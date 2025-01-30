1 Февраля 2025
RU

Шансы "Олимпиакоса" попасть в восьмерку лучших составляют 39,2 процента - ФОТО

Мировой футбол
Новости
30 Января 2025 09:03
116
Шансы "Олимпиакоса" попасть в восьмерку лучших составляют 39,2 процента - ФОТО

Азербайджанская футбольная команда «Карабах» сыграет с греческим «Олимпиакосом» матч Лиги Европы на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.

İdman.biz сообщает, что этот матч будет иметь особое значение для хозяев.

Команда из Пирея, последний победитель Лиги Европы, благодаря победе может избежать плей-офф, попав в «Топ-8». «Олимпиакос», занимающий 12-е место с 12 очками, отстает от восьмого места на два очка. Наряду с греками за место в восьмерке лучших поборются «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория Пльзень», «Рейнджерс», «АЗ Алкмар» и «Унион».

Известная аналитическая компания "Opta" оценила возможности команд накануне финального тура. Согласно исследованиям, у «Олимпиакоса» больше шансов попасть в «Топ-8». Пирейцы возглавляют список с 39,2%. Возможно, анализ основывался на неудачном сезоне «Карабаха» в Лиге Европы. Чемпион Азербайджана, набравший всего три очка, добился своей единственной победы в выездном матче в Норвегии. Стоит также отметить успешное выступление «Олимпиакоса» перед своими болельщиками. Хотя команда Хосе Луиса Мендилибара выиграла одну из трех игр в Пирее, две другие завершились вничью. Но и не стоит забывать, что в 2022 году в Пирее «Карабах» сумел победить своего соперника со счетом 3:0. Правда, сейчас команды находятся в совершенно иной ситуации, и повторить тот же результат перед греческими болельщиками будет непросто.

По рассчетам "Opta", у «Галатасарая» больше шансов после «Олимпиакоса» попасть в «Топ-8» - 37,6%. У ФКСБ, занимающего восьмое место перед финальным туром, шансы на выход в плей-офф составляют 31,2%, а у «Буде-Глимта» - 23,6%.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО
15:18
Мировой футбол

Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО

IFFHS сформировал сборную континента U-20
Мората продолжит карьеру в "Галатасарае"
14:22
Мировой футбол

Мората продолжит карьеру в "Галатасарае"

В этом сезоне он забил шесть голов в 25 матчах во всех соревнованиях
Неймар не смог сдержать слез - ВИДЕО
13:53
Мировой футбол

Неймар не смог сдержать слез - ВИДЕО

Состоялась презентация известного бразильского футболиста
Лучшие бразильские футболисты - СПИСОК
12:06
Мировой футбол

Лучшие бразильские футболисты - СПИСОК

Список возглавляет трехкратный чемпион мира Пеле
РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов
10:12
Мировой футбол

РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов

Первые матчи состоятся 11-12 февраля, ответные - 18-19
Больше Роналду никто не побеждал
31 Января 22:58
Мировой футбол

Больше Роналду никто не побеждал

39-летний нападающий забил 786 голов в клубных турнирах и 135 за сборную Португалии

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы