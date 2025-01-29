На четыре шага впереди Роналду

Бывший игрок немецкой футбольной команды «Бавария» (Мюнхен) Роке Санта Крус установил мировой рекорд.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил IFFHS.

43-летний парагвайский нападающий забивает уже 28-й календарный год подряд. Нападающий, который в настоящее время играет за «Либертад» у себя на родине, продлил свою серию до 28 лет, забив свой первый гол в 2025 году. Начиная с 1998 года ему каждый год удавалось забивать голы.

Правда, немец Эрвин Хельмхен также забивал голы 28 лет подряд. Однако неутомимый бомбардир 1923-1950 годов отличился в многоэтапных, разных соревнованиях чемпионатов Германии. В турнирах высокого уровня он не забивал.

Отметим, что в список IFFHS включены те, кто забивал голы на протяжении как минимум 24 лет. Криштиану Роналду также забивал в последние 24 года. Он отстает от Роке на четыре года.

İdman.biz