Четыре гола в матче "Фенербахче" - ВИДЕО

Завершился 14-й тур турецкой Суперлиги.

İdman.biz сообщает, что последние игры прошли с участием стамбульских клубов.

«Фенербахче» воспользовался потерей очков «Галатасараем». Команда Жозе Моуринью дома обыграла «Газиантеп». Игра завершилась со счетом 3:1. Разница между лидером и «Фенербахче» сократилась до трех очков.

Неудачное выступление «Бешикташа» продолжается. Безвыигрышная серия команды увеличилась до пяти матчей. На этот раз "черно-белые" не смогли одолеть "Хатайспор".

Турецкая Суперлига

14-й тур

«Фенербахче» – «Газиантеп» – 3:1

«Хатайспор» – «Бешикташ» – 1:1

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