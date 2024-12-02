СОСТОЯНИЕ потерявшего сознание футболиста "Фиорентины"

Стало известно о состоянии игрока итальянской футбольной команды "Фиорентины" Эдоардо Бове.

Как сообщает İdman.biz, об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний футболист пришел в сознание в больнице: он в сознании и отвечает на вопросы.

Сообщается, что с мозгом и сердцем Бове проблем нет, а его здоровье улучшается.

Отметим, что футболист потерял сознание на 16-й минуте игры против "Интера" в 14-м туре серии А при счете 0:0. Игрока «Фиорентины» на машине скорой помощи доставили в ближайшую клинику, а матч был приостановлен.

İdman.biz