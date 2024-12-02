Салах: "ПСЖ" или арабские клубы?

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти во французский "ПСЖ".

Как сообщает İdman.biz, французское издание L'Equipe написало, что переход египетского футболиста в парижский клуб возможен, стороны обсуждают трансфер и что "шансы хорошие".

Контракт вингера с "Ливерпулем" рассчитан до конца текущего сезона. Сейчас все указывает на то, что он уйдет из команды.

"L'Equipe" пишет, что Салах не исключает перехода в "ПСЖ" следующим летом и что "дверь открыта". По словам источника, с французским клубом они уже давно обсуждают возможный трансфер.

Шансы на этот переход также увеличивает тот факт, что у Салаха хорошие отношения с главой "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи.

Среди желающих подписать игрока есть клубы Саудовской Аравии, которые готовы предложить огромные суммы.

В то же время в "ПСЖ" отрицают интерес к Салаху и считают подобные новости средством давления на "Ливерпуль".

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