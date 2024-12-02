2 Декабря 2024
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Преимущество марокканских бомбардиров

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2024 16:58
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Преимущество марокканских бомбардиров

Стали известны игроки, забившие наибольшее количество голов в международных играх, которые состоялись в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS составил список тех, кто забил 8 и более голов в сборной и континентальных кубках за последние 11 месяцев года.

В таблице 55 игроков. Самый результативный футболист планеты - Аюб Эль-Кааби. Нападающий, отличившийся 19 раз, забил 15 голов в составе "Олимпиакоса" и четыре - в составе сборной Марокко.

Такие же показатели имеет его соотечественник Софиан Рахими, идущий на втором месте. Он четыре раза находил дорогу к воротам соперника в составе сборной и 15 раз в своем клубе - «Аль-Айн».

Эрлинг Холанд, замкнувший первую тройку, является лучшим в Европе. Он забил 17 голов. Нападающий, 11 раз отличившийся в составе сборной Норвегии, забил шесть голов в составе "Манчестер Сити".

Виктор Дьёкереш, забивший такое же количество голов, идет четвертым, поскольку за сборную он мало забивал. Он забил 10 раз за сборную Швеции и семь - за португальский «Спортинг».

Отметим, что турок Керем Актюркоглу занимает 50-е место в мире с 8 голами.

İdman.biz

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