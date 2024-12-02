Впервые за 16 лет

«Манчестер Сити» потерпел четвертое поражение подряд в английской Премьер-лиге по футболу.

İdman.biz сообщает, что команда Пепа Гвардиолы проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Представитель Манчестера трижды подряд уходил с поля без очков до матча XIII тура. Проиграв «Борнмуту» и «Брайтону» с одинаковым счетом - 1:2, «горожане» пропустили четыре безответных мяча от «Тоттенхэма».

С такой серией «Манчестер Сити» столкнулся впервые за последние 16 лет. Четыре поражения подряд команды в Премьер-лиге были зафиксированы в августе 2008 года.

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