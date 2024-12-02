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На футбольных полях Европы - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Декабря 2024 09:00
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На футбольных полях Европы - ВИДЕО

В чемпионатах Европы состоялся ряд интересных матчей.

İdman.biz представляет результаты противостояний.

Турецкая Суперлига

14-й тур
«Ризеспор» – «Кайсериспор» – 3:0
«Галатасарай» – «Эюпспор» – 2:2

"Галатасарай" с 35 очками занимает первое место и опережает своего ближайшего преследователя "Фенербахче" на 6 очков. "Фенербахче", которому сегодня предстоит встретиться с "Газиантепом", имеет хорошие шансы сократить разницу в очках с лидером.

Английская Премьер-лига
13-й тур
«Челси» — «Астон Вилла» — 3:0

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 4:0

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 1:1
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0

Немецкая Бундеслига
12-й тур
«Майнц» – «Хоффенхайм» – 2:0
«Хайденхайм» – «Айнтрахт» – 0:4

Итальянская Серия А
14-й тур
«Удинезе» — «Дженоа» — 0:2
«Парма» — «Лацио» — 3:1

«Торино» – «Наполи» – 0:1

«Фиорентина» – «Интер» – 0:0, игра остановлена на 16-й минуте и перенесена.

Испанская Ла Лига
15-й тур
«Вильярреал» – «Жирона» – 2:2
«Реал» – «Хетафе» – 2:0

«Райо Вальекано» — «Атлетик» — 1:2

«Реал» (33 очка) с одной игрой в запасе отстает на одно очко от «Барселоны» (34 очка).

İdman.biz

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