На футбольных полях Европы - ВИДЕО

В чемпионатах Европы состоялся ряд интересных матчей.
İdman.biz представляет результаты противостояний.
Турецкая Суперлига
14-й тур
«Ризеспор» – «Кайсериспор» – 3:0
«Галатасарай» – «Эюпспор» – 2:2
"Галатасарай" с 35 очками занимает первое место и опережает своего ближайшего преследователя "Фенербахче" на 6 очков. "Фенербахче", которому сегодня предстоит встретиться с "Газиантепом", имеет хорошие шансы сократить разницу в очках с лидером.
Английская Премьер-лига
13-й тур
«Челси» — «Астон Вилла» — 3:0
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 4:0
«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 1:1
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0
Немецкая Бундеслига
12-й тур
«Майнц» – «Хоффенхайм» – 2:0
«Хайденхайм» – «Айнтрахт» – 0:4
Итальянская Серия А
14-й тур
«Удинезе» — «Дженоа» — 0:2
«Парма» — «Лацио» — 3:1
«Торино» – «Наполи» – 0:1
«Фиорентина» – «Интер» – 0:0, игра остановлена на 16-й минуте и перенесена.
Испанская Ла Лига
15-й тур
«Вильярреал» – «Жирона» – 2:2
«Реал» – «Хетафе» – 2:0
«Райо Вальекано» — «Атлетик» — 1:2
«Реал» (33 очка) с одной игрой в запасе отстает на одно очко от «Барселоны» (34 очка).
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