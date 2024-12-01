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Два гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2024 21:54
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Два гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - ВИДЕО

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Как сообщает İdman.biz, игра состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:0.

Счет открыл на 12-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнувший прострел Мохамеда Салаха. На 78-й минуте сам Салах реализовал пенальти.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка в 13 матчах. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке.

İdman.biz

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