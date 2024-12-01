"Реал" обыграл "Хетафе"

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги по футболу сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Хетафе».

Как сообщает İdman.biz, игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

На 30-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем открыл счёт, реализовав пенальти. Спустя восемь минут нападающий Килиан Мбаппе увеличил преимущество «Королевского клуба».

После 15 сыгранных матчей «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками. «Хетафе» после аналогичного количества игр занимает 17-е место с 13 баллами. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.

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