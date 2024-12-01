Болельщики недовольны: "Роналдо, иди домой" - ВИДЕО

Болельщики испанского клуба «Вальядолид» недовольны президентом Роналдо.

İdman.biz сообщает, что они призвали бывшего бразильского футболиста подать в отставку в игре с "Атлетико".

«Вальядолид» проиграл «Атлетико» со счетом 0:5 в 15-м туре. Все голы были забиты в первой половине игры. Те, кто покинул стадион после третьего гола, продолжили акцию протеста на улицах города. Болельщики развернули плакат с надписью «Роналдо, иди домой».

Отметим, что "Вальядолид" занимает 15-е место с 9 очками.

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