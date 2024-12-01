На футбольных полях Европы - ВИДЕО

В чемпионатах Европы состоялся ряд интересных матчей.
İdman.biz представляет результаты противостояний.
Турецкая Суперлига
14-й тур
«Самсунспор» – «Бодрумспор» – 4:0
«Адана Демирспор» — «Кайсериспор» — 0:1
«Аланьяспор» – «Трабзонспор» – 2:1
«Башахшахир» – «Гёзтепе» – 4:1
Английская Премьер-лига
13-й тур
«Брентфорд» — «Лестер» — 4:1
«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл» – 1:1
«Ноттингем» – «Ипсвич» – 1:0
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 2:4
«Вест Хэм» — «Арсенал» — 2:5
Немецкая Бундеслига
12-й тур
«Аусбург» – «Бохум» – 1:0
«Фрайбург» — «Боруссия» М — 3:1
«Лейпциг» – «Вольфсбург» – 1:5
«Унион Берлин» — «Байер» — 1:2
«Вердер» – «Штутгарт» – 2:2
«Боруссия» Д – «Бавария» – 1:1
Итальянская Серия А
14-й тур
«Комо» – «Монца» – 1:1
«Милан» – «Эмполи» – 3:0
«Болонья» – «Венеция» – 3:0
Французская лига 1
13-й тур
«Ренн» – «Сент-Этьен» – 5:0
«Брест» — «Страсбург» — 3:1
ПСЖ – «Нант» – 1:1
Испанская Ла Лига
15-й тур
«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 1:2
«Алавес» — «Леганес» — 1:1
«Эспаньол» – «Сельта» – 3:1
«Вальядолид» — «Атлетико» — 0:5
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