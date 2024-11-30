30 Ноября 2024
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Шок для "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2024 19:20
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Шок для "Барселоны"

Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Лас-Пальмас».

İdman.biz сообщает, что команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. «Лас-Пальмас» одержал неожиданную победу со счётом 2:1.

В первом тайме на табло были нули. На 49-й минуте полузащитник «Лас-Пальмаса» Сандро Рамирес открыл счёт в матче. 12 минут спустя «Барселона» сравняла счёт усилиями Рафиньи. На 67-й минуте гости снова вышли вперёд: гол забил Фабиу Силва.

«Барселона» набрала 34 очка в 15 матчах и располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас-Пальмас» занимает 14-е место с 15 очками.

İdman.biz

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