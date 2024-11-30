Турецкого футболиста арестовали в Германии

Турецкий футболист Алим Айкут Эсги был арестован в Германии.

Как сообщает İdman.biz, выяснилось, что 25-летний игрок оказался членом группы, занимающейся торговлей наркотиками.

Его признали виновным в 11 терактах в Германии. Айкуту Эсги предъявлено обвинение в "захвате заложника и умышленном нанесении телесных повреждений".

Отметим, что Алим, гражданин Германии, выступал за "Кайсериспор" U21, "Карагюмрюк", "Дарья Гянджлярбирлийи", "Ахисарспор", "Истанбулспор" и "Байрампаша". Последней командой Эсги была "Габела", клуб из Боснии и Герцеговины.

İdman.biz