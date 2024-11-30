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РЕКОРДЫ, к которым приложила руку и наша сборная

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2024 13:29
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РЕКОРДЫ, к которым приложила руку и наша сборная

Последний день ноября 2024 года ознаменовался рекордами Виктора Дьёкереша.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS объявил о рекордах, которые ставший неудержимым шведский нападающий установил в этом месяце.

К этим рекордам приложила руку и сборная Азербайджана. Нападающий сборной Швеции и «Спортинга» принял участие в победе со счетом 6:0 над нашей сборной и установил рекорды в игре VI тура Лиги наций. Напомним, в той игре он забил четыре мяча в ворота нашей команды.

Виктор — 11-й игрок XXI века, сделавший 3 хет-трика (3 и более) за календарный месяц. Но особенность Дьёкереша в том, что он делал это на разных турнирах. Он не щадил своих соперников в чемпионате Португалии, Лиге чемпионов и Лиге наций. Шведский форвард вошел в историю как единственный игрок XXI века, добившийся этого в трех разных турнирах за один месяц.

Дьёкереш забил четыре гола в играх против «Эшторила» в чемпионате и сборной Азербайджана в Лиге наций. Он 13-й игрок XXI века, забивший более четырёх голов дважды за месяц.

Виктор оставил свой след в XXI веке как единственный игрок, оформивший в течение месяца и за сборную, и за команду покер (четыре гола). Правда, были и те, кто сделал это в двух матчах подряд в течение месяца или забил 11 мячей (4+7) в двух матчах, но оба результативных матча эти игроки провели в одной команде - либо национальной, либо клубной.

Отметим, что первого ноября Виктор забил четыре гола в ворота "Эштрелы" (5:1) в составе команды "Спортинг", а 18 дней спустя - в ворота сборной Азербайджана (6:0) в составе сборной Швеции. Он трижды находил путь к воротам «Манчестер Сити» (4:1) в матче Лиги чемпионов, состоявшемся пятого числа.

İdman.biz

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