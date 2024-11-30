Онана сменил футбол на бокс - ВИДЕО

Андре Онана, вратарь английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и знаменитый боксер Фрэнсис Нганну, попали в заголовки газет из-за своей шутки.

Как сообщает İdman.biz, это произошло после матча МЮ с «Буде-Глимтом» (3:2) в рамках пятого тура Лиги Европы.

Нигерийский вратарь на этот раз решил попробовать себя в боксе. Но с камерунцем Нганну он "не справился".

Отметим, что за свою карьеру Фрэнсис провел 21 поединок и выиграл 18 из них. Последний бой Нганну был против Энтони Джошуа в декабре прошлого года и он проиграл во втором раунде.

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