Тренер-загадка вернул "Баварию" в гегемоны Бундеслиги. Мюнхенцам противостоит другая тёмная лошадка

Будет захватывающий матч.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Оба клуба рисковали с новым тренером

Потому что и для дортмундцев, и для мюнхенцев назрела необходимость в новом тренере для длительного проекта. Первые добились отличных результатов при Эдине Терзиче. Двумя годами ранее пустились в чемпионскую гонку и к заключительному туру Бундеслиги подходили лидером чемпионата. В прошлом же сезоне повторить успех не удалось – зато пришёл еврокубковый успех. В Лиге чемпионов «чёрно-жёлтые» успели обыграть «Ньюкасл» и «Милан», отобрали очки у ПСЖ, в плей-офф прошли ПСВ, «Атлетико» и тех же парижан – в итоге оказались в финале. При этом команда была жутко несбалансированна и нестабильна.

В «Баварии» же сменилось руководство – в тот же момент, когда мюнхенцы едва не упустили титул в борьбе с дортмундцами. При этом на контракте оставался главный тренер-креатура предыдущих руководителей. Весь сезон-23/24 между ними ощущался холод, менеджмент искал повод расстаться с Тухелем, а Томас старался выжить в суровых условиях – когда нет поддержки от руководства, а болельщики яростно критикуют из-за просадки в чемпионате.

И оба топ-клуба при выборе менеджера под новый проект пошли на риск. «Боруссия» обратилась к Нури Шахину, «Бавария» – к Венсану Компани. Обоим катастрофически не хватает опыта. Нури так вообще до этого не работал тренером. Что касается бельгийца, он создал симпатичный «Бёрнли» и вышел с ним в АПЛ – но на топ-уровне провалился.

Риск оправдался только для «Баварии»

Неспроста назначение Компани называли авантюрой. У специалиста слишком мало опыта – кроме того, это и не клубная легенда, чтобы хоть как-то объяснить риск. Руководство просто поверило в тренерские способности Венсана. И пока бельгийский менеджер это доверие полностью оправдывает.

Мюнхенцы резво стартовали – в первых шести матчах вообще не допускали осечек и забили 29 мячей. В том числе деклассировали загребское «Динамо». Да, затем последовал спад – и в пяти встречах «баварцы» записали себе в актив только одну победу. «Байер», «Астон Вилла», «Айнтрахт» и главное – «Барселона» показали, что и такую «Баварию» можно остановить.

Но с тех пор победная серия мюнхенцев насчитывает уже семь матчей. Постепенно «баварцы» разобрались со своими проблемами и вернули уверенность. Кстати, каждая из этих побед – «сухая».

В группе преследования

Такие показатели позволили «Баварии» вернуться в лидеры – коллектив уже сформировал неплохой отрыв от идущего вторым «Айнтрахта» (шесть очков). «Байер», ставший открытием прошлого сезона, сейчас не так ярок – в то же время нет другого проекта, который бы по возможностям, цельности и мощностям соперничал с мюнхенцами. То же самое касается «Боруссии».

Дортмундцы после резвого старта были разбиты «Штутгартом» (1:5), а спустя пару недель попали на «Унион» (1:2). На вторую половину октября пришлись разгром от «Реала» (2:5 – хотя к перерыву «чёрно-жёлтые» вели 2:0) и вылет из Кубка. А поражения от «Аугсбурга» и «Майнца» привели к тому, что «чёрно-жёлтые» лишь замыкают топ-5 (до этого вообще были седьмыми). Команда Шахина менее удачлива по сравнению с другими перспективными проектами – «Байером» и «Лейпцигом». В то же время отставание от второй строчки не так велико – четыре очка.

Прогресс виден - но проекту Шахина предстоит три испытания

Изначально это был образец нестабильности и ненадёжности. Дортмундцы при Шахине начали переход к более атакующему позиционному футболу. В то же время обороне не хватало надёжности. Это выливалось качели с «Хайденхаймом» (вели 2:0 – но мучались от нервной концовки при 3:2), пропустили дважды от «Униона» и пытались сотворить камбэк.

Лучшая иллюстрация состояния «Боруссии» – матч против «Реала». Даже в состоянии кризиса «сливочные» сломили дортмундцев и быстро перевернули ход встречи. За две минуты – с 0:2 на 2:2. Потом за три – с равного счёта на 4:2.

В последнее время команда Шахина стала чуть расчётливее – две последние игры завершились «сухими» победами. Причём концентрацию не ослабляли, несмотря на крупный счёт. С другой стороны, о стабильности можно говорить только на основании матчей с равными соперниками. Череда таких игр только начинается. После «Баварии» предстоит сыграть с «Боруссией Мёнхенгладбах» – прямым конкурентом дортмундцев. Тяжелейшим испытанием станет поединок против «Барсы», а 2025 год начнётся с матча против «Байера». На основании этих матчей можно будет судить о положении «чёрно-жёлтых».

В личных встречах = тотальное доминирование мюнхенцев

Даже в домашних стенах «Боруссии» будет неуютно с «Баварией» – соперник просто доминирует в личных встречах. В марте дортмундцы сенсационно переиграли «баварцев» – и это была их первая победа с 2019 года. На этом отрезке мюнхенцы одержали 10 побед и только раз потеряли очки.

Прогноз: «Боруссия» всё ещё не проявила себя стабильной командой на фоне топ-соперника – в то же время «Бавария» без труда обыгрывает даже такие команды. Уровень сопротивления в чемпионате для команды недостаточно высок. Венсан Компани тоже проявляет себя лучше, чем Нури Шахин – так что стоит довериться бельгийскому менеджеру. В гостях мюнхенцы одержат уверенную победу – и «чёрно-жёлтые» покинут первую пятёрку.

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