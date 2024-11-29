Если "Ливерпуль" победит, вопрос о чемпионстве будет закрыт? - АФИША НЕДЕЛИ

В эти выходные пройдут игры очередного тура чемпионатов стран.
Как сообщает İdman.biz, два из этих матчей ожидаются с большим интересом.
Завтра в Германии непримиримые соперники - дортмундская «Боруссия» и «Бавария» попытаются определить, кто сильнее.
Представитель Мюнхена выиграл семь матчей подряд, включая все соревнования, и на данный момент лидирует в Бундеслиге с 29 очками, опережая ближайших соперников на шесть баллов. Выиграв четыре из пяти последних матчей, дортмундский клуб отстает от лидера чемпионата страны на 10 очков и находится на пятом месте.
Что касается индивидуальных встреч, то «Боруссия» в этом году наконец-то обыграла «Баварию», не побеждая до этого в 11 матчах подряд (2019-2023) - 2:0.
Возможно, будущий чемпион определится в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который пройдет в рамках английской Премьер-лиги 1 декабря. Если "красные" не знают поражения на протяжении 15 игр во всех соревнованиях, и выиграли последние шесть игр, то "горожане", наоборот, уже шесть матчей жаждут победы. В результате "Ливерпуль" лидер с 31 баллом. Команда на восемь очков опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити", у которого 23 балла.
Примечательны и серии в последних девяти матчах соперников. Сначала две ничьи подряд (обе по 2:2), затем три победы подряд «Ливерпуля» (3:2, 3:1, 1:0), а после - две победы «Манчестер Сити» (3:2, 4:1) и, наконец, снова ничья в последних двух играх (дважды по 1:1).
Англия
Премьер-лига, 13-й тур
29 ноября
00:00 Брайтон – Саутгемптон
30 ноября
19:00 Брентфорд — Лестер
19:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл
19:00 Ноттингем Форест – Ипсвич
19:00 Вулверхэмптон — Борнмут
21:30 Вест Хэм – Арсенал
1 декабря
17:30 Челси — Астон Вилла
17:30 Манчестер Юнайтед – Эвертон
17:30 Тоттенхэм – Фулхэм
20:00 Ливерпуль – Манчестер Сити
Испания
Ла Лига, 15 тур
29 ноября
00:00 Майорка – Валенсия
30 ноября
17:00 Барселона – Лас-Пальмас
19:15 Алавес – Леганес
21:30 Эспаньол — Сельта
00:00 Вальядолид — Атлетико Мадрид
1 декабря
17:00 Вильярреал – Жирона
19:15 Реал Мадрид — Хетафе
21:30 Райо Вальекано — Атлетик
00:00 Реал Сосьедад – Бетис
2 декабря
00:00 Севилья – Осасуна
Италия
Серия А, 14 тур
29 ноября
23:45 Кальяри — Верона
30 ноября
18:00 Комо – Монца
21:00 Милан — Эмполи
23:45 Болонья – Венеция
1 декабря
15:30 Удинезе – Генуя
18:00 Парма – Лацио
18:00 Турин – Наполи
21:00 Фиорентина – Интер
23:45 Лечче — Ювентус
2 декабря
23:45 Рома – Аталанта
Германия
Бундеслига, 12-й тур
29 ноября
23:30 ул. Паули – Хольштайн
30 ноября
18:30 Унион Берлин – Байер
18:30 Аугсбург – Бохум
18:30 Лейпциг – Вольфсбург
18:30 Фрайбург — Боруссия Менхенгладбах
18:30 Вердер – Штутгарт
21:30 Боруссия Дортмунд - Бавария Мюнхен
1 декабря
18:30 Майнц – Хоффенхайм
20:30 Хайденхайм — Айнтрахт Франкфурт
Франция
Лига 1, 13-й тур
29 ноября
23:45 Реймс – Ланс
30 ноября
20:00 Ренн – Сент-Этьен
22:00 Брест – Страсбург
00:00 ПСЖ — Нант
1 декабря
18:00 Монпелье – Лилль
20:00 Гавр – Анже
20:00 Лион – Ницца
20:00 Тулуза – Осер
23:45 Марсель – Монако
Турция
Суперлига, 14-й тур.
29 ноября
21:00 Антальяспор - Сивасспор
30 ноября
14:30 Самсунспор – Бодрум
17:00 Адана Демирспор – Коньяспор
20:00 Аланьяспор – Трабзонспор
20:00 Башакшехир – Гёзтепе
1 декабря
17:00 Ризеспор – Кайсериспор
20:00 Галатасарай – Эйюпспор
2 декабря
21:00 Фенербахче – Газиантеп
21:00 Хатайспор – Бешикташ
İdman.biz