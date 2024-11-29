Если "Ливерпуль" победит, вопрос о чемпионстве будет закрыт? - АФИША НЕДЕЛИ

В эти выходные пройдут игры очередного тура чемпионатов стран.

Как сообщает İdman.biz, два из этих матчей ожидаются с большим интересом.

Завтра в Германии непримиримые соперники - дортмундская «Боруссия» и «Бавария» попытаются определить, кто сильнее.

Представитель Мюнхена выиграл семь матчей подряд, включая все соревнования, и на данный момент лидирует в Бундеслиге с 29 очками, опережая ближайших соперников на шесть баллов. Выиграв четыре из пяти последних матчей, дортмундский клуб отстает от лидера чемпионата страны на 10 очков и находится на пятом месте.

Что касается индивидуальных встреч, то «Боруссия» в этом году наконец-то обыграла «Баварию», не побеждая до этого в 11 матчах подряд (2019-2023) - 2:0.

Возможно, будущий чемпион определится в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который пройдет в рамках английской Премьер-лиги 1 декабря. Если "красные" не знают поражения на протяжении 15 игр во всех соревнованиях, и выиграли последние шесть игр, то "горожане", наоборот, уже шесть матчей жаждут победы. В результате "Ливерпуль" лидер с 31 баллом. Команда на восемь очков опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити", у которого 23 балла.

Примечательны и серии в последних девяти матчах соперников. Сначала две ничьи подряд (обе по 2:2), затем три победы подряд «Ливерпуля» (3:2, 3:1, 1:0), а после - две победы «Манчестер Сити» (3:2, 4:1) и, наконец, снова ничья в последних двух играх (дважды по 1:1).

Англия

Премьер-лига, 13-й тур

29 ноября

00:00 Брайтон – Саутгемптон

30 ноября

19:00 Брентфорд — Лестер

19:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл

19:00 Ноттингем Форест – Ипсвич

19:00 Вулверхэмптон — Борнмут

21:30 Вест Хэм – Арсенал

1 декабря

17:30 Челси — Астон Вилла

17:30 Манчестер Юнайтед – Эвертон

17:30 Тоттенхэм – Фулхэм

20:00 Ливерпуль – Манчестер Сити

Испания

Ла Лига, 15 тур

29 ноября

00:00 Майорка – Валенсия

30 ноября

17:00 Барселона – Лас-Пальмас

19:15 Алавес – Леганес

21:30 Эспаньол — Сельта

00:00 Вальядолид — Атлетико Мадрид

1 декабря

17:00 Вильярреал – Жирона

19:15 Реал Мадрид — Хетафе

21:30 Райо Вальекано — Атлетик

00:00 Реал Сосьедад – Бетис

2 декабря

00:00 Севилья – Осасуна

Италия

Серия А, 14 тур

29 ноября

23:45 Кальяри — Верона

30 ноября

18:00 Комо – Монца

21:00 Милан — Эмполи

23:45 Болонья – Венеция

1 декабря

15:30 Удинезе – Генуя

18:00 Парма – Лацио

18:00 Турин – Наполи

21:00 Фиорентина – Интер

23:45 Лечче — Ювентус

2 декабря

23:45 Рома – Аталанта

Германия

Бундеслига, 12-й тур

29 ноября

23:30 ул. Паули – Хольштайн

30 ноября

18:30 Унион Берлин – Байер

18:30 Аугсбург – Бохум

18:30 Лейпциг – Вольфсбург

18:30 Фрайбург — Боруссия Менхенгладбах

18:30 Вердер – Штутгарт

21:30 Боруссия Дортмунд - Бавария Мюнхен

1 декабря

18:30 Майнц – Хоффенхайм

20:30 Хайденхайм — Айнтрахт Франкфурт

Франция

Лига 1, 13-й тур

29 ноября

23:45 Реймс – Ланс

30 ноября

20:00 Ренн – Сент-Этьен

22:00 Брест – Страсбург

00:00 ПСЖ — Нант

1 декабря

18:00 Монпелье – Лилль

20:00 Гавр – Анже

20:00 Лион – Ницца

20:00 Тулуза – Осер

23:45 Марсель – Монако

Турция

Суперлига, 14-й тур.

29 ноября

21:00 Антальяспор - Сивасспор

30 ноября

14:30 Самсунспор – Бодрум

17:00 Адана Демирспор – Коньяспор

20:00 Аланьяспор – Трабзонспор

20:00 Башакшехир – Гёзтепе

1 декабря

17:00 Ризеспор – Кайсериспор

20:00 Галатасарай – Эйюпспор

2 декабря

21:00 Фенербахче – Газиантеп

21:00 Хатайспор – Бешикташ

İdman.biz