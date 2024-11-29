Президента федерации отправили в отставку после поражения россиянам

Приказом султана Хассанала Болкиаха президент Федерации футбола Брунея Фейсал Эусофф был уволен.

Как сообщает İdman.biz, в пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях организации, говорится, что решение об отставке Фейсала Эусоффа было принято единогласно в связи с совершением им ряда нарушений, связанных с законами страны.

Отметим, что 15 ноября сборная Брунея проиграла сборной России со счетом 0:11 в товарищеском матче в Краснодаре. Это самая разгромная победа в истории сборной России.

İdman.biz