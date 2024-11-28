Сколько "Манчестер Юнайтед" потратил на смену главного тренера?

Стала известна сумма, потраченная «Манчестер Юнайтед» на смену главного тренера.
Как сообщает İdman.biz, это отражено в финансовом отчете клуба.
Представитель Премьер-лиги заплатил своему бывшему главному тренеру Эрику Тен Хагу и его помощникам 10,4 миллиона фунта. Назначение сменившего их Рубена Аморима и тренерского штаба португальца обошлось в 11 миллионов. В общей сложности это изменение обошлось клубу в 21,4 миллиона долларов.
Отметим, что до «Манчестер Юнайтед» Аморим тренировал португальский «Спортинг».
İdman.biz