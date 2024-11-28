Сколько "Манчестер Юнайтед" потратил на смену главного тренера?

Стала известна сумма, потраченная «Манчестер Юнайтед» на смену главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, это отражено в финансовом отчете клуба.

Представитель Премьер-лиги заплатил своему бывшему главному тренеру Эрику Тен Хагу и его помощникам 10,4 миллиона фунта. Назначение сменившего их Рубена Аморима и тренерского штаба португальца обошлось в 11 миллионов. В общей сложности это изменение обошлось клубу в 21,4 миллиона долларов.

Отметим, что до «Манчестер Юнайтед» Аморим тренировал португальский «Спортинг».

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