"Копенгаген" сыграет в Сумгайыте, "Челси" против "Хайденхайма"

В Лиге конференций завершится четвертый тур этапа Лиги.
İdman.biz сообщает, что 27 ноября пройдут 17 матчей тура.
Одна из таких встреч состоится в Азербайджане. Минское "Динамо", примет "Копенгаген" в Сумгайыте.
Центральная игра дня состоится в Германии. В дуэли команд, идущих без потерь "Хайденхайм" примет "Челси".
Отметим, что матчи следующего тура пройдут 12 декабря.
Лига Конференций
Этап лиги
IV тур, 28 ноября
19:30. "Астана" – "Витория"
21:45. "Борац" - ЛАСК
21:45. "Серкль Брюгге" — "Хартс"
21:45. "Динамо" Мн – "Копенгаген"
21:45. "Хайденхайм" — "Челси"
21:45. "Ноа" — "Викингур"
21:45. "Мольде" — АПОЭЛ
21:45. "Целье" — "Ягеллония"
21:45. "Панатинаикос" - ХИК
21:45. "Санкт-Галлен" - "Бачка Топола"
21:45. ТНС - "Юргорден"
00:00. "Фиорентина" – "Пафос"
00:00. "Лугано" — "Гент"
00:00. "Млада Болеслав" — "Бетис"
00:00. "Олимпия" — "Ларн"
00:00. "Омония" — "Легия"
00:00. "Рапид" — "Шемрок Роверс"
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