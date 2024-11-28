"Копенгаген" сыграет в Сумгайыте, "Челси" против "Хайденхайма"

В Лиге конференций завершится четвертый тур этапа Лиги.

İdman.biz сообщает, что 27 ноября пройдут 17 матчей тура.

Одна из таких встреч состоится в Азербайджане. Минское "Динамо", примет "Копенгаген" в Сумгайыте.

Центральная игра дня состоится в Германии. В дуэли команд, идущих без потерь "Хайденхайм" примет "Челси".

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 12 декабря.

Лига Конференций

Этап лиги

IV тур, 28 ноября

19:30. "Астана" – "Витория"

21:45. "Борац" - ЛАСК

21:45. "Серкль Брюгге" — "Хартс"

21:45. "Динамо" Мн – "Копенгаген"

21:45. "Хайденхайм" — "Челси"

21:45. "Ноа" — "Викингур"

21:45. "Мольде" — АПОЭЛ

21:45. "Целье" — "Ягеллония"

21:45. "Панатинаикос" - ХИК

21:45. "Санкт-Галлен" - "Бачка Топола"

21:45. ТНС - "Юргорден"

00:00. "Фиорентина" – "Пафос"

00:00. "Лугано" — "Гент"

00:00. "Млада Болеслав" — "Бетис"

00:00. "Олимпия" — "Ларн"

00:00. "Омония" — "Легия"

00:00. "Рапид" — "Шемрок Роверс"

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