Антирекорд "Реала"

«Реал» установил новый антирекорд в истории Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что испанский гранд, последний победитель турнира, потерпел три поражения на этапе Лиги в текущем сезоне.

Ни один победитель Лиги чемпионов никогда не проигрывал столько на групповом и лиговом этапах следующего сезона. Этот антирекорд представителя Мадрида был официально зафиксирован в 5-м туре. Команда Карло Анчелотти проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Отметим, что «Реал», набрав всего шесть очков в пяти матчах, занимает 24-е место в турнирной таблице.

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