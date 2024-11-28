Турецкий футболист в "Топ-5" открытий года

Объявлены футболисты, ставшие открытием года.

Как сообщает İdman.biz, CIES определила 100 лучших молодых игроков, которые выступали в 38 сильнейших лигах мира в 2024 году.

Список возглавляет футболист «Барселоны» Пау Кубарси. Его рейтинг составляет 91,5 очка. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») идет вторым с 83,3, Хулио Солер («Ланус») - третьим с 77,0.

Семих Кылычсой из Турции вошел в пятерку. Игрок "Бешикташа" занимает 5-е место в таблице - 73,0.

Отметим, что Ламин Ямаль, еще одна молодая звезда «Барселоны», имеет более высокий рейтинг (93,8), но его исключили из списка, поскольку он в прошлом году стал игроком основного состава.

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