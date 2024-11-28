Нистелрой снова в Англии?

Известный нидерландский футболист и тренер Рууд ван Нистелрой очень близок к назначению главным тренером «Лестера».

İdman.biz сообщает, что переговоры между сторонами близки к завершению.

По информации, распространенной английскими СМИ, команда может объявить о назначении нидердандского специалиста уже сегодня. Нистелрой начал сезон в качестве помощника тренера Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». После увольнения соотечественника он возглавил «красных дьяволов» в нескольких матчах. Рууд оказался не нужен новому главному тренеру Рубену Амориму.

Отметим, что «Лестер» расстался со Стивом Купером несколько дней назад. «Лисы» занимают 16-е место с 10 очками после 12 туров.

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