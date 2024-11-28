"Реал" проиграл в Англии, драматическая концовка в Эйндховене - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 9 матчей.

Центральный матч дня прошел в Англии. «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Команды не забили по одному пенальти. Мбаппе и Салах не смогли точно поразить цель.

В другом матче дня, который проходил на «Туманном Альбионе», счет не изменился. «Астон Вилла» и «Ювентус» заработали по одному очку. «Боруссия» Дортмунд одержала убедительную победу в Загребе.

«Шахтер» не смог защитить победный счет 2:0 в Эйндховене. ПСВ забил 3 гола после 87-й минуты и отправил украинцев домой с пустыми руками.

Отметим, что игры VI тура пройдут 10-11 декабря.

Лига Чемпионов

Этап лиги

V тур, 27 ноября

21:45. «Црвена Звезда» — «Штутгарт» — 5:1

21:45. «Штурм» – «Жирона» – 1:0

00:00. «Астон Вилла» — «Ювентус» — 0:0

00:00. «Болонья» – «Лилль» – 1:2

00:00. «Селтик» — «Брюгге» — 1:1

00:00. «Динамо» З – «Боруссия» Д – 0:3

00:00. «Ливерпуль» – «Реал» – 2:0

00:00. «Монако» — «Бенфика» — 2:3

00:00. ПСВ – «Шахтер» – 3:2

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