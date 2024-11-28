28 Ноября 2024
RU

"Реал" проиграл в Англии, драматическая концовка в Эйндховене - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2024 06:26
19
"Реал" проиграл в Англии, драматическая концовка в Эйндховене - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 9 матчей.

Центральный матч дня прошел в Англии. «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Команды не забили по одному пенальти. Мбаппе и Салах не смогли точно поразить цель.

В другом матче дня, который проходил на «Туманном Альбионе», счет не изменился. «Астон Вилла» и «Ювентус» заработали по одному очку. «Боруссия» Дортмунд одержала убедительную победу в Загребе.

«Шахтер» не смог защитить победный счет 2:0 в Эйндховене. ПСВ забил 3 гола после 87-й минуты и отправил украинцев домой с пустыми руками.

Отметим, что игры VI тура пройдут 10-11 декабря.

Лига Чемпионов
Этап лиги
V тур, 27 ноября

21:45. «Црвена Звезда» — «Штутгарт» — 5:1

21:45. «Штурм» – «Жирона» – 1:0
00:00. «Астон Вилла» — «Ювентус» — 0:0
00:00. «Болонья» – «Лилль» – 1:2
00:00. «Селтик» — «Брюгге» — 1:1
00:00. «Динамо» З – «Боруссия» Д – 0:3
00:00. «Ливерпуль» – «Реал» – 2:0

00:00. «Монако» — «Бенфика» — 2:3
00:00. ПСВ – «Шахтер» – 3:2

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Интер Майами" сделает новое предложение Месси
09:14
Мировой футбол

"Интер Майами" сделает новое предложение Месси

Действующий контракт 37-летнего игрока с командой истекает в конце 2025 года
Турецкий футболист в "Топ-5" открытий года
09:07
Мировой футбол

Турецкий футболист в "Топ-5" открытий года

CIES определила 100 лучших молодых игроков, которые выступали в 38 сильнейших лигах мира в 2024 году
Нистелрой снова в Англии?
09:00
Мировой футбол

Нистелрой снова в Англии?

Он очень близок к назначению главным тренером "Лестера"
Игрок "Аталанты" в одном списке с Месси
27 Ноября 22:03
Мировой футбол

Игрок "Аталанты" в одном списке с Месси

Он поучаствовал в 5 голах, забитых швейцарскому "Янг Бойз"
"Башакшехир" не смог обыграть аутсайдера - ВИДЕО
27 Ноября 21:27
Мировой футбол

"Башакшехир" не смог обыграть аутсайдера - ВИДЕО

Сегодня в Лиге конференций стартовала вторая половина этапа Лиги
Игрока "Ювентуса" задержали в аэропорту - ПРИЧИНА
27 Ноября 21:10
Мировой футбол

Игрока "Ювентуса" задержали в аэропорту - ПРИЧИНА

24-летний игрок сможет сыграть в сегодняшнем матче с "Астон Виллой"

Самое читаемое

"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
26 Ноября 19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы