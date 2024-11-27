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Игрока "Ювентуса" задержали в аэропорту - ПРИЧИНА

Мировой футбол
Новости
27 Ноября 2024 21:10
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Игрока "Ювентуса" задержали в аэропорту - ПРИЧИНА

Вингер итальянской футбольной команды «Ювентус» Тимоти Веа провел больше часа в аэропорту Бирмингема.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Corriere dello Sport, «Юве», отправившийся в Англию на матч Лиги чемпионов против «Астон Виллы», не знал, что нынешний въездной таможенный контроль достаточно широк для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза.

Поскольку объяснений руководства «Ювентуса» оказалось недостаточно, у американского футболиста запросили дополнительную информацию о себе.

Изначально предполагалось, что Веа примет участие в предматчевой пресс-конференции, но из-за инцидента его заменил Андреа Камбьяссо.

24-летний игрок сможет сыграть в сегодняшнем матче с «Астон Виллой».

İdman.biz

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