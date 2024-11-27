Игрок "Аталанты" в одном списке с Месси

Игрок итальянской футбольной команды «Аталанта» Шарль де Кетеларе вошел в историю Лиги чемпионов (ЛЧ).

Как сообщает İdman.biz, он поучаствовал в 5 голах, забитых швейцарскому «Янг Бойз».

В выездном матче своей команды бельгийский полузащитник забил два гола и отдал три результативные передачи (6:1). Кетеларе стал восьмым игроком, добившимся такого результата.

Игроки, больше всех забивавшие и отдававшие результативные передачи в одном матче ЛЧ:

Йосси Бенаюн («Ливерпуль») – 3 гола + 2 передачи, «Бешикташ», 2007 год

Лионель Месси («Барселона») – 5 голов, «Ливерпуль», 2012

Адриано («Шахтер») – 5 голов, БАТЭ, 2014

Криштиану Роналду («Реал») – 4+1, «Мальме», 2015

Неймар («Барселона») – 1+4, «Селтик», 2016

Серж Гнабри («Бавария») – 3+2, «Тоттенхэм», 2019

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 5 голов «Лейпциг», 2023

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