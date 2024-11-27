"Я провел 1300 игр в качестве тренера, никто не может давать мне советы"

Продолжается 5-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся оставшиеся 9 игр недели в главном клубном турнире Европы.

Несомненно, самой долгожданной игрой вечера станет матч между «Ливерпулем» и «Реалом». Это будет встреча единственной команды, которая на данный момент не проигрывает в Лиге чемпионов, и лидера английской премьер-лиги с последним победителем Лиги чемпионов. «Ливерпуль» может отнять лидерство у «Интера», одержавшего очередную победу и поднявшегося на первое место с 13 очками. Конечно, это будет непросто.

Да, у «Реала» дела идут неважно, он находится на 21-м месте с 6 очками, но имеет успешную серию против «Ливерпуля». Дважды проиграв английскому клубу в 1/8 финала Лиги Чемпионов в 2009 году (0:1, 0:4), мадридцы не только не уступили этому сопернику в следующих восьми играх, но даже завоевали кубок, обыграв их дважды в финале: 3:1 в 2018 году и 1:0 в 2022. В прошлом году в последнем матче «Реал» был явно сильнее «Ливерпуля» - 5:2.

На пресс-конференции, состоявшейся перед сегодняшним матчем соперников, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал несколько жёсткий ответ на вопросы о том, что он не заменил Винисиуса в игре против «Леганеса», в результате чего бразилец получил травму и выбыл из строя почти на месяц:

«Я слышу много советов, но помните, что в качестве тренера я провел 1300 игр, 1300 раз подбирал команду на игру и произвел более 4000 замен. Поэтому здесь никто не может давать мне советы. Такие игроки, как Винисиус и Вальверде, вернувшиеся с игр сборных, были в хорошей форме и точка. Иногда случаются травмы, и мы все знаем почему - ведь игр много».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот также выразил свое мнение по поводу Винисиуса, одного из основных игроков его соперника:

«Мы по-разному готовимся к матчам в зависимости от того, будет ли играть тот или иной игрок. Нам следует ожидать чего-то другого. Он играл практически в каждом матче, а теперь очень сложно знать, что нас ждет. Команда соперника станет для нас сюрпризом, но мы знаем, что там есть и другие большие игроки».

Вот мнение Слота о другом звездном игроке «Реала» Килиане Мбаппе:

«Мне все равно, какая позиция для него более оптимальна. Меня беспокоят его игровые качества, он снова и снова доказывает, что против него очень сложно защищаться. На данный момент он один из лучших игроков в мире».

Среди других игр дня можно отметить матч между «Астон Виллой» и «Ювентусом». Представитель Англии находится на 12-м месте с 9 очками, а итальянский клуб - на 16-м с 7. «Астон Вилла» не выиграла в последних шести матчах во всех соревнованиях. А "Ювентус" не проигрывает уже шесть матчей - в четырех из этих игр команда сыграла вничью.

Лига Чемпионов

Этап Лиги, 5-й тур

27 ноября

21:45 Црвена Звезда – Штутгарт

21:45 Штурм – Жирона

00:00 Астон Вилла – Ювентус

00:00 Болонья – Лилль

00:00 Селтик – Брюгге

00:00 Динамо Загреб – Боруссия Дортмунд

00:00 Ливерпуль — Реал Мадрид

00:00 Монако – Бенфика

00:00 ПСВ Эйндховен – Шахтер

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