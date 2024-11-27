"Реал" и "Ювентус" сыграют в Англии

Сегодня завершится пятый тур Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоятся 9 матчей.

Центральный матч дня пройдет в Англии. «Ливерпуль» встретится с «Реалом».

Большое значение с точки зрения турнирной таблицы имеют матчи между «Астон Виллой» и «Ювентусом», а также «Монако» и «Бенфикой».

Отметим, что игры VI тура пройдут 10-11 декабря.

Лига Чемпионов

Этап лиги

V тур, 27 ноября

21:45. «Црвена Звезда» — «Штутгарт»

21:45. «Штурм» — «Жирона»

00:00. «Астон Вилла» — «Ювентус»

00:00. «Болонья» – «Лилль»

00:00. «Селтик» — «Брюгге»

00:00. «Динамо» З – «Боруссия» Д.

00:00. «Ливерпуль» — «Реал»

00:00. «Монако» — «Бенфика»

00:00. ПСВ – Шахтер

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