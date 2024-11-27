"Атлетико" и "Аталанта" забили по 6 голов, "Байер" и "Арсенал" - по 5 - ВИДЕО

Стартовал пятый тур Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 9 матчей.
Центральный матч дня состоялся в Мюнхене. В матче «Бавария» – «ПСЖ» был забит один гол. Мюнхенский клуб победил благодаря голу корейского защитника Кима.
«Барселона» бросила вызов команде-сюрпризу турнира - «Бресту». Каталонцы одержали убедительную победу. «Спортинг» проиграл «Арсеналу».
«Атлетико» забил 6 голов «Спарте», а «Аталанта» - «Янг Бойз». «Байер» и «Арсенал» победили с разницей в 5 голов.
Отметим, что тур завершится 9 играми 27 ноября.
Лига Чемпионов
Этап лиги
V тур, 26 ноября
21:45. «Слован» – «Милан» – 2:3
21:45. «Спарта» — «Атлетико» — 0:6
00:00. «Барселона» – «Брест» – 3:0
00:00. «Байер» – «Зальцбург» – 5:0
00:00. «Бавария» – ПСЖ – 1:0
00:00. «Интер» — «Лейпциг» — 1:0
00:00. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3
00:00. «Спортинг» — «Арсенал» — 1:5
00:00. «Янг Бойз» – «Аталанта» – 1:6
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