"Атлетико" и "Аталанта" забили по 6 голов, "Байер" и "Арсенал" - по 5 - ВИДЕО

Стартовал пятый тур Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось 9 матчей.

Центральный матч дня состоялся в Мюнхене. В матче «Бавария» – «ПСЖ» был забит один гол. Мюнхенский клуб победил благодаря голу корейского защитника Кима.

«Барселона» бросила вызов команде-сюрпризу турнира - «Бресту». Каталонцы одержали убедительную победу. «Спортинг» проиграл «Арсеналу».

«Атлетико» забил 6 голов «Спарте», ​​а «Аталанта» - «Янг Бойз». «Байер» и «Арсенал» победили с разницей в 5 голов.

Отметим, что тур завершится 9 играми 27 ноября.

Лига Чемпионов

Этап лиги

V тур, 26 ноября

21:45. «Слован» – «Милан» – 2:3

21:45. «Спарта» — «Атлетико» — 0:6

00:00. «Барселона» – «Брест» – 3:0

00:00. «Байер» – «Зальцбург» – 5:0

00:00. «Бавария» – ПСЖ – 1:0

00:00. «Интер» — «Лейпциг» — 1:0

00:00. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3

00:00. «Спортинг» — «Арсенал» — 1:5

00:00. «Янг Бойз» – «Аталанта» – 1:6

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