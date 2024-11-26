Аргентинский специалист возглавил "Интер Майами"

26 октября американский клуб «Интер Майами» объявил о назначении нового главного тренера. Наставником команды стал аргентинский экс-футболист Хавьер Маскерано.

Как сообщает İdman.biz, американский клуб выступил с заявлением по этому поводу.

Контракт с аргентинским специалистом подписан до конца 2027 года. Ранее Маскерано тренировал сборную Аргентины до 23-х лет.

Отметим, что Хавьер на протяжении своей футбольной карьеры выступал за «Ливерпуль» и «Барселону». За каталонскую команду он играл вместе с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, который сейчас выступают за «Интер Майами».

İdman.biz