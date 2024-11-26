План "Манчестер Юнайтед" по Хвиче Кварацхелии

Английская футбольная команда «Манчестер Юнайтед» интересуется игроком сборной Грузии Хвичей Кварацхелия.

İdman.biz сообщает, что «красные дьяволы» подготовили 23-летнему игроку контрактное предложение сроком 5+1 год.

23-летнему нападающему будет предложена зарплата в восемь миллионов в год и один миллион в качестве бонуса. Нынешний клуб Хвичи «Наполи» планирует увеличить его зарплату до 6 миллионов в новом контракте. Неаполитанцы назначили за Кварацхелию трансферную цену в 100 миллионов.

Отметим, что контракт грузинского футболиста с представителем Италии рассчитан до лета 2027 года. Хвича в этом сезоне забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

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