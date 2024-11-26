"Бавария" встретится с "ПСЖ", "Брест" в гостях у "Барселоны"

Сегодня стартует пятый тур Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день пройдут 9 матчей.

Центральный матч дня пройдет в Мюнхене. «Бавария» примет «ПСЖ».

«Барселона» проэкзаменует команду-сюрприз турнира «Брест». «Спортинг» встретится с «Арсеналом».

Отметим, что тур завершится 9 играми 27 ноября.

Лига Чемпионов

Этап лиги

V тур, 26 ноября

21:45. «Слован» — «Милан»

21:45. «Спарта» — «Атлетико»

00:00. «Барселона» — «Брест»

00:00. «Байер» — «Зальцбург»

00:00. «Бавария» — ПСЖ

00:00. «Интер» — «Лейпциг»

00:00. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

00:00. «Спортинг» — «Арсенал»

00:00. «Янг Бойз» — «Аталанта»

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