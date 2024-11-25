Рейтинг лучших команд футбольного сезона. "Манчестер Сити" свалился к простым смертным

Небывалое падение давнего лидера.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Впервые за много лет у «горожан» явный спад

Проще всего фиксировать перепады в игре самых известных футбольных команд Европы с помощью рейтинга Elo. Проверенная система, пришла из шахмат. Названа в честь венгерского профессора Арпада Эло. Применяется во многих вычислениях и сравнениях. Но всё просто – есть баллы. И если посмотреть на рейтинг «Манчестер Сити», то фиксируем нечто небывалое. Впервые за много лет команда Гвардиолы сваливается к «простым смертным», вроде «Баварии», «Интера» и «Арсенала».

Именно у команды Гвардиолы стабильно было более 2 000 очков, выделялись и лидировали. Но в 2024-м году после достаточно ровного отрезка есть резкое падение вниз. Сказываются свежие результаты, пять поражений подряд. Также график выше подтверждает то, что заметно глазами: гранды сейчас не в лучшей форме. «Реал», «Бавария», «Арсенал» и яркий представитель прошлого сезона «Байер» после удачных матчей играют неважно, что мгновенно сказывается на общем рейтинге клубов.

Прелесть системы – позволяет посмотреть изменения на дистанции, что важно для анализа, но также учитывает все сиюминутные перемены. Поэтому данный список сразу показывает самим клубам, когда гранды просели. Учитывается сила соперников, поэтому календарь разных клубов не влияет на итоговую оценку. Все сыграют со всеми. Но «Манчестер Сити» проигрывал в Кубке Лиги, Лиге чемпионов и АПЛ. Рой Кин прав. Если в воскресенье Гвардиола уступит Слоту в гостях, то зайдут в тупик.

Рано говорить о прекращении чемпионской борьбы, ведь сам «Ливерпуль» вчера едва не потерял очки. Салах выручил команду дублем против «Саутгемптона» в гостях, но победа далась с огромным трудом, выиграли 2:3, победный гол пришёл в самой концовке матча. «Красные» сейчас делят вторую строчку в рейтинге футбольных клубов. Заслуженный успех. И отрыв «Манчестер Сити» может сократиться, если в центральном матче следующего тура АПЛ, да и всего сезона, победят «красные».

«Интера», «Арсенал» и «Реал» в первой пятёрке

Кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в топ-5 также клубы из Италии и Испании. «Реал» на несколько баллов уступает «Арсеналу». На неделе «сливочные» сыграют против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Анчелотти пробует представить Винисиуса в роли Бензема, а в роли Роналду выступает Мбаппе. С «Леганесом» схема сработала, но посмотрим на матч против невероятно сильного соперника. «Арсенал» в рейтинге немножко сдал позиции, а вот «Интер» за счёт новых побед в первой тройке.

У Индзаги мощная команда. Они могут вторым номером задушить «канониров» Артеты в Лиге чемпионов. Миланцы без проблем атакуют против слабых соперников и много забивают. Тактическая вариативность на месте, поэтому не удивляет, что в рейтинге «Интер» и «Ливерпуль» набрали одинаковое количество очков. «Арсенал» заметно отстал, как и «Реал». Между этими клубами, как сказано выше, три балла. А вот «Барселона» пока не перегнала извечного соперника. Флик начал терять очки.

Проиграли «Реал Сосьедаду», получили 2:2 против «Сельты». Атака работала, но неудачно сыграли в обороне. Каталонцы позволят «Реалу» подобраться очень близко, если мадридцы выиграют в перенесённом матче в Примере. Кроме названых клубов, в первой восьмёрке также нашлось место «Баварии». Немцы так низко из-за былых результатов, ведь в прошлом сезоне остались без трофеев. А замыкает элитную восьмёрку чемпион Франции. Но у ПСЖ слишком мало крутых соперников, чтобы быть выше.

Вторая восьмерка для героев весны и нового сезона

«Аталанта» выиграла Лигу Европы, а сейчас в Серии А идут на второй строчке, отстают от «Наполи» всего на один пункт. «Байер» проиграл Гасперини в европейском финале, но Хаби Алонсо выиграл Бундеслигу у «Баварии». Логично, что волевой «Байер», который умеет выгрызать очки, оказался в первой десятке лучших команд здесь и сейчас. Хотя у этого рейтинга нет «правок» от человека, получается весьма логичным. Математический аппарат там простой, но при этом проверенный временем.

Вторую десятку открывает «Спортинг». Нет никаких вопросов к бывшей команде Аморима. Новый тренер «Манчестер Юнайтед» настраивается на страдания на новом месте. А вот форвард Дьёкереш принёс «Спортингу» достаточно побед, чтобы они комфортно шли на 11-й строчке. Если не развалятся без Аморима, то смогут повоевать за место в первой десятке по итогам всего сезона. Двенадцатая строчка «Ювентуса» тоже не удивляет. Мотта не разносит всех с новым клубом, но перестраивает его.

Туринцы учатся быть теми, кем являлись в прошлом. Хотя в Серии А слишком часто играют вничью – 7 мировых в 13 турах, это пока единственная команда итальянского чемпионата без поражений. Задел на будущее, поэтому «Ювентус» по сумме баллов сейчас чуть выше «Челси». Ещё одна команда с молодым тренером. Мареска держится неплохо, хотя у его подопечных бывают крайне спорные матчи. Совладелец клуба Боэли напичкал состав странным набором игроком, Энцо нужно время.

Также нужно время Фонсеке. Но не факт, что наставник «Милана» его получит. Ничья против «Ювентуса» не провал, а победа над «Реалом» порадовала. Но у «россонери» много неправильных поединков против середняков и аутсайдеров. Часто теряли очки, заметно отстали от «Наполи», если рассуждать о шансах на чемпионскую борьбу. Понятно, что не все на вершине рейтинга получат трофеи. Но все о них мечтают. Вот «Лацио» точно хочет в финал Лиги Европы, у римлян сейчас семь побед подряд.

В этом сезоне многие отметили, что итальянские клубы неплохо смотрятся на фоне спадов грандов в других лигах. В итоге в топ-16 рейтинга 5 команд из Серии А, 4 клуба из АПЛ (хотя на них работают старые очки, набранные ранее), 3 команды из Бундеслиги, 2 команды из Ла Лиги, а также по одному клубу из Франции и Португалии. Отличная компания, в которую многие мечтают попасть. Здесь нет «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Наполи», «Тоттенхэма» и «Монако», но все хотят на вершину.

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