Гвардиола в четвертый раз проиграл с разницей в четыре гола - ВЗГЛЯД НА МАТЧИ УИК-ЭНДА

После третьей подряд победы «Ливерпуля» (31 очко) и третьего подряд поражения «Манчестер Сити» (23) в английской Премьер-лиге разница в очках между лидером и его ближайшим преследователем увеличилась до 8.

Как сообщает İdman.biz, «Ливерпуль» одержал волевую победу благодаря дублю Мохаммеда Салаха - 3:2. Египетский футболист не зря считается одним из главных претендентов на очередной «Золотой мяч».

Пеп Гвардиола проиграл с разницей в четыре гола в четвертый раз за свою тренерскую карьеру после неожиданного домашнего поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» со счетом 0:4.

Среди команд группы лидеров "Челси" победил в гостях "Лестер" (2:1), "Арсенал" дома - "Ноттингем" (3:0). "Манчестер Юнайтед", сыгравший свой первый матч под руководством своего нового главного тренера Рубена Аморима, несмотря на то, что открыл счет на 2-й минуте, не смог победить «Ипсвич» (1:1).

В испанской Ла Лиге «Барселона» не побеждала в двух последних матчах и у нее 34 очка. «Реал» с 30 очками победил дважды подряд. В результате разница в очках между "Барселоной" и "Реалом" уменьшилась до 4.

"Барса" упустила победу, пропустив два мяча за две минуты в конце игры против "Сельты" - 2:2. «Реал» без труда разобрался с «Леганесом» – 3:0.

Примечательно также, что «Атлетико» и «Жирона» выиграли третью игру подряд.

В итальянской Серии А на вершине много команд. Лидирует «Наполи» с 29 очками. За ним следуют «Аталанта», «Интер», «Фиорентина» и «Лацио» с 28 баллами каждый. Далее идут «Ювентус» с 25 очками и «Милан» с 19, которые не смогли определить между собой победителя (0:0) на «Сан-Сиро».

«Наполи» обыграл «Рому» со счетом 1:0 после двух игр без побед, «Аталанта» и «Фиорентина» одержали седьмые победы подряд, а «Лацио» - пятую.

Разница между «Баварией» (29 очков) и ближайшим преследователем «Айнтрахтом» (23) составляет 6. баллов Представитель Франкфурта обыграл «Вердер» со счетом 1:0, одержав третью победу подряд.

«Байер» оказался сильнее «Хайденхайма» в игре в Леверкузене, хотя сначала проигрывал с разницей в два гола. Патрик Шик оформил хет-трик - 5:2.

Дортмундская «Боруссия» также выиграла у «Фрайбурга» с крупным счетом (4:0), а соперник завершил игру вдевятером.

«Пари Сен-Жермен» одержал пятую подряд победу во французской Лиге 1, увеличив количество очков до 32. Столичная команда опережает на 6 очков «Монако» и на 9 - «Марсель». Указанные команды также одержали свои очередные победы.

Очередной соперник "Карабаха" в Лиге Европы, "Лион" на выезде сыграл вничью с "Реймсом" (1:1) и продлил свою беспроигрышную серию до семи игр. Команда с 19 очками занимает шестое место.

Из других команд можно отметить «Осер», который не смог выиграть в третий раз подряд.

«Галатасарай» (34 очка) и «Фенербахче» (29), одержавшие пятую и четвертую победы подряд в Суперлиге Турции соответственно, продолжают борьбу за чемпионство.

«Бешикташ» проиграл «Гёзтепе» (2:4), несмотря на то, что вел дома со счетом 2:0. Команда Джованни ван Бронкхорста, которая не побеждала четыре игры, с 21 очком идет на 6-м месте.

На этой неделе состоятся очередные игры в еврокубках. Болельщики смогут посмотреть такие игры, как «Бавария» - «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» - «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов.

А в следующие выходные в национальных чемпионатах состоятся интересные встречи «Боруссия Дортмунд» - «Бавария» и «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».

İdman.biz