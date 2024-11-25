Арне Слот повторил рекорд Премьер-лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот повторил рекорд английской премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, нидерландский специалист является третьим наставником команды, выигравшим 10 матчей в первых 12 встречах.

Свою 10-ю победу в 12-м туре мерсисайдцы одержали над «Саутгемптоном» со счетом 3:2. На счету команды одна ничья и одно поражение.

До Слота только Гус Хиддинк и Карло Анчелотти выигрывали 10 раз в первых 12 играх. Оба специалиста добились такого успеха в «Челси».

Отметим, что «Ливерпуль» является лидером Премьер-лиги с 31 очком после 12 туров.

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