25 Ноября 2024
RU

Арне Слот повторил рекорд Премьер-лиги

Мировой футбол
Новости
25 Ноября 2024 15:17
25
Арне Слот повторил рекорд Премьер-лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот повторил рекорд английской премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, нидерландский специалист является третьим наставником команды, выигравшим 10 матчей в первых 12 встречах.

Свою 10-ю победу в 12-м туре мерсисайдцы одержали над «Саутгемптоном» со счетом 3:2. На счету команды одна ничья и одно поражение.

До Слота только Гус Хиддинк и Карло Анчелотти выигрывали 10 раз в первых 12 играх. Оба специалиста добились такого успеха в «Челси».

Отметим, что «Ливерпуль» является лидером Премьер-лиги с 31 очком после 12 туров.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Символическая сборная мира по красным карточкам
19:45
Мировой футбол

Символическая сборная мира по красным карточкам

Кто получил больше всех красных карточек в итории футбола? Представляем самую грубую сборную мира
Серьезная потеря в "Реале"
18:54
Мировой футбол

Серьезная потеря в "Реале"

Сегодня, после медицинского обследования у игрока диагностировали проблему с бедренной костью левой ноги
Гвардиола в четвертый раз проиграл с разницей в четыре гола - ВЗГЛЯД НА МАТЧИ УИК-ЭНДА
13:30
Мировой футбол

Гвардиола в четвертый раз проиграл с разницей в четыре гола - ВЗГЛЯД НА МАТЧИ УИК-ЭНДА

На этой неделе состоятся очередные игры в еврокубках
Ансу Фати может отправиться в Италию
12:17
Мировой футбол

Ансу Фати может отправиться в Италию

Контракт футболиста с испанским клубом истекает летом 2027 года
Мбаппе забил, "Реал" победил - ВИДЕО
09:12
Мировой футбол

Мбаппе забил, "Реал" победил - ВИДЕО

Мадридский клуб на выезде разгромил "Леганес"
"Наполи" обыграл "Рому" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

"Наполи" обыграл "Рому" - ВИДЕО

В итальянской Серии А завершились 4 игры

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
23 Ноября 20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
Битва за корону в Сингапуре: Динг против Гукеша
23 Ноября 12:21
Шахматы

Битва за корону в Сингапуре: Динг против Гукеша

Сегодня в Сингапуре начинается матч за мировую шахматную корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия)
"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
23 Ноября 20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Чемпионат страны в шести возрастных категориях
23 Ноября 12:29
Гимнастика

Чемпионат страны в шести возрастных категориях

25-26 ноября на Национальной арене гимнастики состоится чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике