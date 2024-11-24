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Очередное фиаско "Бешикташа" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
24 Ноября 2024 23:11
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Очередное фиаско "Бешикташа" - ВИДЕО

Еще 4 игры 13-го тура состоялись в турецкой Суперлиге.

İdman.biz сообщает, что "Бешикташ" проиграл дома.

«Чёрным орлам» не удалось победить в четвёртый раз подряд. "Бешикташ" вел со счетом 2:0 на 10-й минуте, но не смог защитить свое преимущество. Игра завершилась со счетом 2:4. Команда отстает от лидера «Галатасарая» на 13 очков.

В остальных трёх играх дня победитель не определился.

Турецкая Суперлига
13-й тур
«Бешикташ» – «Гозтепе» – 2:4

«Самсунспор» – «Аланьяспор» – 1:1

«Сиваспор» – «Касымпаша» – 0:0

«Коньяспор» – «Хатайспор» – 1:1

İdman.biz

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