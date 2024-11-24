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Болельщик принес на стадион череп деда - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
24 Ноября 2024 18:24
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Болельщик принес на стадион череп деда - ВИДЕО

Габриэль Аранда, болельщик аргентинского клуба «Расинг», принес на стадион череп своего деда.

İdman.biz сообщает, что фанат показал череп в финальном матче Кубка Южной Америки против «Крузейро».

Своё решение он объяснил так: "Это мой дедушка - Валентин Агилар, преданный болельщик "Расинга". "Расинг" - моя любовь, мой дедушка тоже в моем сердце".

По имеющимся данным, Аранда раскопал могилу деда и забрал его череп после того, как «Расинг» стал чемпионом Аргентины в сезоне 2018/2019.

Отметим, что «Расинг» выиграл кубок со счетом 3:1 у «Крузейро» в решающей игре.

İdman.biz

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