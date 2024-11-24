Исторический результат Симеоне - 700

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико», вошел в историю испанского футбола.

İdman.biz сообщает, что аргентинский специалист в 700-й раз вывел мадридский клуб на игру в качестве главного тренера.

Он стал первым тренером, достигшим этого рубежа вместе с командой. Юбилейный матч совпал с матчем против «Алавеса» в 14-м туре чемпионата Испании. Мадридская команда одержала трудную победу и сделала Диего подарок.

Отметим, что «Атлетико» под руководством Симеоне выиграл 413 матчей, в 156 сыграл вничью и 131 проиграл.

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