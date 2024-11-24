"Арсенал" и "Челси" победили, шок для "Манчестер Сити" - ВИДЕО

«Манчестер Сити» проиграл в пятый раз подряд.

İdman.biz сообщает, что английский чемпион в третьем матче Премьер-лиги покинул поле без очков.

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» дома. Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0.

«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем». «Канониры» забили 3 безответных мяча в ворота соперника. «Челси» оказался сильнее «Лестера».

Английская Премьер-лига

12-й тур

«Лестер» — «Челси» — 1:2

«Арсенал» – «Ноттингем» – 3:0

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:2

«Борнмут» – «Брайтон» – 1:2

«Эвертон» — «Брентфорд» — 0:0

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:4

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4

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