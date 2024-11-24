24 Ноября 2024
RU

"Арсенал" и "Челси" победили, шок для "Манчестер Сити" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
24 Ноября 2024 09:05
6
"Арсенал" и "Челси" победили, шок для "Манчестер Сити" - ВИДЕО

«Манчестер Сити» проиграл в пятый раз подряд.

İdman.biz сообщает, что английский чемпион в третьем матче Премьер-лиги покинул поле без очков.

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» дома. Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0.

«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем». «Канониры» забили 3 безответных мяча в ворота соперника. «Челси» оказался сильнее «Лестера».

Английская Премьер-лига
12-й тур
«Лестер» — «Челси» — 1:2

«Арсенал» – «Ноттингем» – 3:0
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:2
«Борнмут» – «Брайтон» – 1:2
«Эвертон» — «Брентфорд» — 0:0
«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:4
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4

İdman.biz

Новости по теме

Исторический результат Симеоне - 700
10:49
Мировой футбол

Исторический результат Симеоне - 700

Главный тренер "Атлетико", вошел в историю испанского футбола
Соперник "Карабаха" прилетит в Баку после ничьи
09:15
Мировой футбол

Соперник "Карабаха" прилетит в Баку после ничьи

В чемпионате Франции по футболу проходят матчи 12-го тура
4 гола в матче "Сельта" - "Барселона" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

4 гола в матче "Сельта" - "Барселона" - ВИДЕО

Каталонцы вели со счетом 2:0, но не удержали преимущество
Разгром от "Интера", матч "Милан" - "Ювентус" завершился без голов - ВИДЕО
09:07
Мировой футбол

Разгром от "Интера", матч "Милан" - "Ювентус" завершился без голов - ВИДЕО

Стартовал 13-й тур итальянской Серии А
"Фенербахче" забил шесть голов, "Галатасарай" - один - ВИДЕО
09:03
Мировой футбол

"Фенербахче" забил шесть голов, "Галатасарай" - один - ВИДЕО

В Суперлиге Турции состоялись 4 игры 13-го тура
Родри на "Этихаде" с "Золотым мячом" - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Родри на "Этихаде" с "Золотым мячом" - ВИДЕО

Церемония была организована перед игрой "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

Самое читаемое

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО
22 Ноября 18:51
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО

Сегодня стартовал XIV тур Премьер-лиги
Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО
22 Ноября 09:05
Мировой футбол

Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии
Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино
22 Ноября 16:50
Азербайджанский футбол

Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Определились лучшие сборные года в Европе