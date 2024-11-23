14 голов в 2 матчах Бундеслиги - ВИДЕО

В немецкой Бундеслиге состоялось 5 игр 11-го тура.
İdman.biz сообщает, что все игры завершились победой хозяев поля.
Последний чемпион - "Байер" дома разгромил «Хайденхайм». Гости забили два гола в начале матча и получили в ответ пять. Патрик Шик оформил хет-трик.
Дортмундская «Боруссия» под руководством Нури Шахина забила 4 безответных гола. «Жёлто-чёрные» добились максимального результата в 6-й игре, сыгранной дома.
Немецкая Бундеслига
11-й тур
«Байер» – «Хайденхайм» – 5:2
«Боруссия Д» – «Фрайбург» – 4:0
«Хоффенхайм» — «Лейпциг» — 4:3
«Штутгарт» – «Бохум» – 2:0
«Вольфсбург» — «Унион Берлин» — 1:0
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