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14 голов в 2 матчах Бундеслиги - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
23 Ноября 2024 21:21
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14 голов в 2 матчах Бундеслиги - ВИДЕО

В немецкой Бундеслиге состоялось 5 игр 11-го тура.

İdman.biz сообщает, что все игры завершились победой хозяев поля.

Последний чемпион - "Байер" дома разгромил «Хайденхайм». Гости забили два гола в начале матча и получили в ответ пять. Патрик Шик оформил хет-трик.

Дортмундская «Боруссия» под руководством Нури Шахина забила 4 безответных гола. «Жёлто-чёрные» добились максимального результата в 6-й игре, сыгранной дома.

Немецкая Бундеслига
11-й тур
«Байер» – «Хайденхайм» – 5:2

«Боруссия Д» – «Фрайбург» – 4:0

«Хоффенхайм» — «Лейпциг» — 4:3

«Штутгарт» – «Бохум» – 2:0
«Вольфсбург» — «Унион Берлин» — 1:0

İdman.biz

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