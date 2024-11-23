Флик не задержится в "Барселоне" надолго

Прояснилось будущее главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика в испанской команде.

İdman.biz сообщает, что немецкий специалист не намерен задерживаться надолго в гранде Ла Лиги.

59-летний главный тренер прокомментировал вариант остаться в «Барселоне» на 10 лет:

«Работать в одном клубе 10 лет? Я не думаю, что смогу оставаться так долго. У меня четверо внуков. Они заслуживают того, чтобы я проводил с ними время до тех пор, пока мне не исполнится 70 лет».

Отметим, что Флик тренирует испанский клуб с мая 2024 года.

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