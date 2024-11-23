Оскорбляли игроков? Должны ответить

Четыре недели назад «Барселона» разгромила «Реал Мадрид» со счетом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». Однако матч был омрачен случаями расистских оскорблений, которым подверглись игроки гостей Ламин Ямал, Рафинья и Ансу Фати.

Комиссия по борьбе с насилием пока не наложила санкции на «Реал Мадрид», но тем временем соответствующие органы уже предприняли шаги по наказанию лиц, ответственных в случившемся.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на El Partidazo de COPE, Национальная полиция арестовала трех человек, которые, как полагают, высказывали оскорбления в адрес Ламина Ямала, Рафиньи и Фати. В частности, было отмечено, что они «делали ксенофобские и расистские заявления, а также показывали обезьяньи жесты».

В течение 2024 года несколько человек были приговорены к тюремному заключению за расистские высказывания во время матчей Ла Лиги, поэтому неудивительно, если то же самое произойдет и в этом случае. «Реал Мадрид» уже принял меры по отстранению болельщиков, которые, как сообщается, были замешаны в случившемся.

İdman.biz